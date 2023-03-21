У голливудской звезды диагностировали онкологию

Главное: У звезды Голливуда Сэма Нила диагностировали онкологию. Впервые знаменитость столкнулся с симптомами в 2022 году. В настоящее время болезнь находится в стадии ремиссии.

Детали: Новозеландский актер, наиболее известный ролью доктора Алана Гранта в фильмах Парк Юрского периода, Сэм Нил признался, что у него обнаружили рак крови третьей стадии. Об этом он сообщил в интервью The Guardian.

По его словам, в марте прошлого года он сказал, что страдает от опухших желез, и вскоре у него диагностировали ангиоиммунобластную Т-клеточную лимфому.

Он сделал химиотерапию, но когда она не дала результатов, он приступил к новому химиотерапевтическому препарату, который будет принимать ежемесячно до конца своей жизни, несмотря на то, что его рак сейчас находится в стадии ремиссии.

Кроме того, во время прохождения курса лечения у Сэма Нила появилась идея написать мемуары Я когда-то говорил вам это?

«У меня никогда не было намерения написать книгу. Но по мере того, как я продолжал писать, я понял, что на самом деле это давало мне повод жить, и я ложился спать с мыслью: „Я напишу об этом завтра... это меня развлечет“. На самом деле это было спасением, потому что я бы не смог пройти через это без дела, понимаете», — сказал актер.

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