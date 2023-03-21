Самый титулованный футболист мира продолжает «зажигать» даже в тюрьме

Главное: Дани Алвес продолжает играть в футбол даже в тюрьме. Бразилец показывает класс.

Детали: 39-летний бразильский защитник Дани Алвес, являющийся самым титулованным футболистом мира (на его счету аж 46 трофеев), показывает свой класс в тюрьме, куда он угодил по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе, пишут иностранные СМИ.

Сообщается, что он уже подружился со своими сокамерниками и играет с ними в футбол, а в одном из последних поединков даже забил два мяча.

Напомним, что после чемпионата мира в Катаре бразилец угодил в пикантный скандал и теперь ему светит двенадцать лет заключения. Под стражу его взяли в январе.

Добавим, что в прошлом году футболист заключил контракт с мексиканским клубом «Пумас», но после громких обвинений контракт с игроком был разорван.

В тему: Самому титулованному футболисту мира грозит 12 лет тюрьмы.