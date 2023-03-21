Граница НАТО с РФ увеличится более чем вдвое, — Столтенберг

Главное: Война против Украины возымела обратное действия для России. Вместо уменьшения числа желающих вступить в НАТО их стало больше, отметил глава Альянса.

Детали: Действия главы Кремля Владимира Путина привели к тому, что протяженность границы НАТО с Россией увеличится более чем вдвое. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время брифинга с министрами обороны Финляндии и Швеции Пеккой Хаависто и Антии Кайкконеном в понедельник, 20 марта.

Он отметил, что глава правящего режима РФ вторгся в Украину с провозглашенной целью уменьшить количество НАТО в Европе.

«У него получается ровно наоборот. В Европе будет больше НАТО, о чем свидетельствует тот факт, что и Финляндия, и Швеция подали заявки и получили приглашение стать полноправными членами. А когда Финляндия присоединится, граница НАТО с Россией увеличится более чем вдвое, граница между НАТО и Россией увеличится на 1300 километров», — подчеркнул Столтенберг.

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