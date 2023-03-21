Стало известно, какой украинский город первым завершит отопительный сезон

Главное: Отопительный сезон в Днепре завершится 22 марта. Город станет первым в Украине, кто начнет отключение батарей.

Детали: Днепр станет первым городом в Украине, где завершат отопительный сезон. Отключать тепло начнут уже в среду, 22 марта, поведал заместитель городского головы Михаил Лысенко.

Он пояснил: «В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха в Днепре до 8 градусов отопительный сезон с 22 марта будет завершен».

Информируется, что завершение отопительного сезона связано с допустимым температурным режимом в городе.

Отмечается также, что у населения есть немалая задолженность перед теплоснабжающими предприятиями Днепра.

В тему: Стало известно, когда в Украине планируют завершить отопительный сезон.