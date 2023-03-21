Украинские банки продолжают неплохо зарабатывать, несмотря на войну

Главное: Прибыль украинских банков растет. Данные за январь-февраль.

Детали: Несмотря на продолжающуюся войну, украинские банки продолжают неплохо зарабатывать. Данные за январь-февраль приводит НБУ.

Как сообщается, чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за данный период составила 21 миллиард 478 миллионов гривен, что сразу в 2,2 раза больше, чем было годом ранее.

При этом доходы финансовых учреждений увеличились на 32,9% до 65 миллиардов 825 миллионов гривен.

Информируется, что, в то же время, их расходы выросли на 11,9% до 44 миллиардов 347 миллионов гривен.

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