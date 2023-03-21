Синоптики рассказали, чего ждать от погоды украинцам в ближайшие дни

Главное: Появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни. Ожидаются дожди.

Детали: В Гидрометцентре поведали о погоде в Украине на ближайшие дни, 21-24 марта. Синоптики рассказали, чего ждать от небесной канцелярии до конца этой рабочей недели.

Так, во вторник в западных, местами и в северных и центральных областях, а в среду на большей части территории Украины ожидается небольшой дождь. Температура ночью составит 1-6 градусов тепла, днем плюс 8-14. На Прикарпатье воздух прогреется до 17 тепла. Ночью и утром местами прогнозируется туман.

В четверг по стране будет без осадков, однако утром и вечером ожидаются туманы. Температура ночью составит плюс 3-8, а днем прогреется до 12-17 тепла.

В пятницу также должно быть сухо, лишь в западных и северных областях днем местами ожидается небольшой дождь. Температура ночью будет 3-9 тепла, на юге и востоке плюс 1-6, а днем воздух прогреется до 12-18 градусов.

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