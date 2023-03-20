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Новости > В Киеве сократили комендантский час

В Киеве сократили комендантский час

Агата Кловская
20.03.23 15:56
182
В Киеве сократили комендантский час

Главное: Комендантский час в Киеве сокращают. С 26 марта комендантский час в украинской столице будет действовать с 00:00 до 05:00 утра.

Детали: В Киеве с 26 марта сократится на один час продолжительность комендантского часа — он будет длиться с 00:00 до 05:00. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram.

Начальник КГВА Сергей Попко подписал приказ об изменении комендантского часа в столице. Согласно документу, комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00 каждый день.

«Киевская городская военная администрация методично и систематически принимает все возможные меры по улучшению жизни жителей Киева с учетом всех мер безопасности. Уменьшение продолжительности комендантского часа стало следующим последовательным решением после усовершенствования системы инженерных заграждений в столице», — заявил Попко.

При этом в КГВА анонсировали новые изменения в жизни столицы. «На этом мы не останавливаемся. Вскоре ждите новых изменений, которые позволят сделать жизнь киевлян и гостей города более комфортной и цивилизованной», — подчеркнул начальник КГВА.

Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком. Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать данное лицо и проверить у него наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.

Кроме этого, может быть проведен осмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного. Если задержанный сопротивляется или не выполняет законные требования комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или (в крайнем случае) огнестрельное оружие. Выходить на улицу разрешено только чтобы дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги.

В тему: В Киеве — сильное загрязнение воздуха. Жителей просят закрыть окна.

Тэги: Киев, общество, комендантский час, КГГА, Сергей Попко

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