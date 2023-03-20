Ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни, — прокурор Гааги

Главное: Ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой будут действовать до конца их жизни. Они будут оставаться предполагаемыми преступниками до тех пор, пока не предстанут перед судом или пока их не передадут в суд и не оправдают.

Детали: Ордеры на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой будут действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом. Об этом рассказал прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, пишет BBC.

По словам Хана, сначала суд планировал держать ордера на арест в тайне, но решил обнародовать их, чтобы попытаться остановить дальнейшие преступления. Как отметил прокурор, «с детьми нельзя обращаться как с военной добычей, их нельзя депортировать».

«Он будет оставаться предполагаемым преступником до тех пор, пока не предстанет перед судом или пока его не передадут в суд и не оправдают. Это кажется крайне маловероятным, поэтому он останется предполагаемым преступником до конца своей жизни», — сказал он.

В тему: Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина.