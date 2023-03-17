Ученые разглядели на Венере действующий вулкан

Главное: На Венере обнаружили действующий вулкан. Выявление активного вулкана на Венере наводит ученых на мысль, что планета до сих пор «жива», несмотря на отсутствие подвижных тектонических плит в ее коре.

Детали: Ученые из Университета Аляски обнаружили первое свидетельство присутствия на Венере действующего вулкана. Открытие было сделано при изучении материалов, собранных более 30 лет назад зондом Magellan. Об этом сообщает Science.

В частности астрономы проанализировали изображения поверхности планеты, сделанные в начале 1990-х годов. Они сосредоточились на районе, где находятся два крупнейших вулкана планеты — Озза и Маат Монс.

Спустя время ученые сравнил изображение, сделанное в середине февраля 1991 года, с изображением середины октября 1991 года и заметили изменения в форме и размерах жерла на северной стороне вулкана. Круглое отверстие площадью около 2,2 квадратных километра выросло до неправильной формы площадью более 3,9 квадратных километра.

Теперь ученые пытаются найти другие активные вулканы. Поскольку в настоящее время исследовано лишь 1,5% планеты.

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