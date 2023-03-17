В Мексике подросток и его подельник убили восемь человек

Главное: Страшная бойня произошла в Мексике. Ее жертвами стали восемь человек.

Детали: В муниципалитете Чимальуакан мексиканского штата Мехико произошла страшная бойня. О ней поведали местные правоохранители, которые задержали двух устроивших ее молодых людей, одному из которых лишь четырнадцать лет.

Уточняется, что все произошло еще в конце января, однако поймать убийц удалось лишь сейчас.

Информируется, что отморозки подъехали на мотоцикле к месту семейного праздника в и обстреляли собравшихся.

На месте погибли три человека и еще пятеро скончались в больницах, огнестрельные ранения получили семь человек, включая детей 3 и 14 лет.

В рамках операции, которая прошла в конце февраля, помимо непосредственных исполнителей нападения были задержаны еще семь человек, включая лидера местной банды.

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