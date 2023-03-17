Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Мексике подросток и его подельник убили восемь человек

В Мексике подросток и его подельник убили восемь человек

Александр Панько
17.03.23 13:04
9
В Мексике подросток и его подельник убили восемь человек

Главное: Страшная бойня произошла в Мексике. Ее жертвами стали восемь человек.

Детали: В муниципалитете Чимальуакан мексиканского штата Мехико произошла страшная бойня. О ней поведали местные правоохранители, которые задержали двух устроивших ее молодых людей, одному из которых лишь четырнадцать лет.

Уточняется, что все произошло еще в конце января, однако поймать убийц удалось лишь сейчас.

Информируется, что отморозки подъехали на мотоцикле к месту семейного праздника в и обстреляли собравшихся.

На месте погибли три человека и еще пятеро скончались в больницах, огнестрельные ранения получили семь человек, включая детей 3 и 14 лет.

В рамках операции, которая прошла в конце февраля, помимо непосредственных исполнителей нападения были задержаны еще семь человек, включая лидера местной банды.

В тему: Популярный мексиканский блогер устроил ДТП с шестью трупами.

Тэги: мир, Мексика, подросток, криминал

Комментарии

Статьи

17.03.23 10:48

Вторичный рынок недвижимости в Киеве: в феврале 2023 цены пошли в рост

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Банкопад в Европе, после проблем у Credit Suisse, только усилится
16.03.23 15:33

Банкопад в Европе, после проблем у Credit Suisse, только усилится

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Аренда жилья в Киеве в феврале 2023: цены выросли
Аренда жилья в Киеве в феврале 2023: цены выросли
Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
Глобалисты создают фундамент для появления единой мировой религии
Глобалисты создают фундамент для появления единой мировой религии
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.03.23 12:59

Одесские волонтеры УПЦ доставили помощь на передовую
17.03.23 12:58

«Укрэнерго» назвало регионы, где возможны отключения света
17.03.23 12:49

МиГ-29 для Украины: кабмин Словакии одобрил передачу истребителей
17.03.23 12:00

На АЭС в США произошла утечка радиоактивной воды – ее скрыли от местных жителей
17.03.23 11:56

В Москве отменили концерт на годовщину аннексии Крыма, — СМИ
17.03.23 11:16

В некоторых районах Киева снова выключили свет
17.03.23 11:06

В США избили легендарного однорукого барабанщика
17.03.23 10:56

Стало известно, сколько установок Archer Швеция передаст Украине
17.03.23 10:34

В Кремле назвали дату визита Си Цзиньпиня
17.03.23 10:05

Жуткий пожар в селе Кировоградской области оборвал пять жизней
17.03.23 12:49

Кабмин Словакии одобрил передачу истребителей МиГ-29 Украине
17.03.23 12:00

На АЭС в США произошла утечка радиоактивной воды – ее скрыли от местных жителей
17.03.23 09:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 163 320 солдат
17.03.23 09:43

Геноцид РФ в Украине: в ООН не нашли доказательств
16.03.23 15:20

В Ростове после взрыва загорелось здание ФСБ
16.03.23 14:09

Какие российские ракеты украинская ПВО может сбивать, а какие - нет: полный список
16.03.23 12:18

Контрнаступление ВСУ: стали известны его возможные варианты
16.03.23 11:46

Киев и область частично обесточены
16.03.23 11:11

В России повестки раздают направо и налево
16.03.23 10:12

Экс-президент РФ заказал «вагнерам» убийство министра обороны Италии, — СМИ
14.03.23 13:39

Россияне готовятся к бегству с оккупированных территорий, — Верещук
14.03.23 16:49

Путин объяснил, зачем убивает украинцев
11.03.23 18:30

В 2046 году астероид размером с бассейн, с большой вероятностью, врежется в Землю
11.03.23 17:01

Тайсон Фьюри и Александр Усик сразятся 29 апреля
10.03.23 14:14

Орбан считает, что Украину таки могут принять в НАТО
10.03.23 16:58

В «Дію» вернули важную для водителей функцию
10.03.23 13:56

В Киеве отменили стабилизационные отключения
10.03.23 16:22

За сутки Bitcoin достиг почти двухмесячного минимума
13.03.23 13:40

Си Цзиньпин может встретиться с Зеленским в онлайн-формате
15.03.23 11:57

Мать Леонардо да Винчи была с Кавказа, утверждает итальянский профессор
Фото и Видео
На АЭС в США произошла утечка радиоактивной воды – ее скрыли от местных жителей
На АЭС в США произошла утечка радиоактивной воды – ее скрыли от местных жителей
На АЭС в США произошла утечка радиоактивной воды – ее скрыли от местных жителей
На АЭС в США произошла утечка радиоактивной воды – ее скрыли от местных жителей
В Великобритании случайно уничтожили мурал Бэнкси
В Великобритании случайно уничтожили мурал Бэнкси
В Ростове после взрыва загорелось здание ФСБ
В Ростове после взрыва загорелось здание ФСБ
Опубликовано видео инцидента с американским дроном над Черным морем
Опубликовано видео инцидента с американским дроном над Черным морем
К Земле летит «свежий» астероид
К Земле летит «свежий» астероид
Под Киевом произошло крупное огненное ЧП
Под Киевом произошло крупное огненное ЧП
Россия попытается достать из моря сбитый американский беспилотник
Россия попытается достать из моря сбитый американский беспилотник
В Керчи вспыхнул мощный пожар на железорудном комбинате
В Керчи вспыхнул мощный пожар на железорудном комбинате
Жертвами смертельного пожара в Харькове стали мать и сын
Жертвами смертельного пожара в Харькове стали мать и сын
Под Киевом произошло жестокое убийство
Под Киевом произошло жестокое убийство
fraza.com
Новости блогосферы
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины
17.02.23 21:37

Нас ждет финансовый крах и ликвидация бумажных денег
02.02.23 12:06

Депутат Тищенко вывез на отдых под видом волонтеров двух парней призывного возраста

Опрос

Кто заразил молодежь "вирусом" ЧВК Редан?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.