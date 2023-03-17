Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 163 320 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 163 320 солдат. Уничтожено 3 506 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 17 марта.

Сообщается, что погибли 163 320 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 506 танков, 6 823 боевые бронированные машины, 2 552 артиллерийские системы, 504 реактивные системы залпового огня, 265 средств ПВО, 305 самолетов, 290 вертолетов, 2 145 БПЛА оперативно-тактического уровня, 907 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 401 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 258 единиц специальной техники.

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