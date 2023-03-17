Геноцид РФ в Украине: в ООН не нашли доказательств

Главное: Комиссия ООН не нашла доказательств геноцида РФ в Украине. В отчете Комиссии отметили, что нарушения прав человека и международного гуманитарного права во многих случаях составляют военные преступления.

Детали: Независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине, действующая под руководством ООН, не смогла собрать доказательств геноцида украинцев после полномасштабного вторжения РФ. Об этом заявил глава комиссии Эрик Месе, сообщает The Guardian

«Мы не обнаружили геноцида на территории Украины», — отметил он.

По словам Месе, группа собирала доказательства, и есть «некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы» о возможном геноциде.

Вместе с тем, в отчете Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине сказано, что российские власти совершили широкий спектр нарушений международного права в области прав человека и международного гуманитарного права в разных областях Украины, многие из которых составляют военные преступления.

Отмечается, что к военным преступлениям относятся нападения на гражданских лиц и объекты энергетической инфраструктуры, умышленные убийства, незаконное лишение свободы, пытки, изнасилования и другие виды сексуального насилия, а также незаконное перемещение и депортация детей.

В отчете также сказано, что волны нападений РФ на энергетическую инфраструктуру Украины с 10 октября 2022 года могут быть приравнены к преступлениям против человечности.

Комиссия рекомендует расследовать все нарушения и преступления и привлекать виновных к ответственности как на национальном, так и на международном уровне. Она призывает к всеобъемлющему подходу к ответственности, который включает как уголовную ответственность, так и право жертв на репарации.

Как говорится в отчете Комиссии, систематические случаи пыток со стороны россиян могут быть равносильны преступлениям против человечности, а задержка с репатриацией гражданских лиц может быть приравнена к военному преступлению.

Отмечается, что для подготовки доклада Комиссия посетила 56 населенных пунктов и опросила 348 женщин и 247 мужчин. Следователи Комиссии проинспектировали места разрушений, захоронений, места содержания под стражей и пыток, а также остатки оружия, ознакомившись с большим количеством документов и докладов.

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