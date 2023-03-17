Темнокожая американская актриса оказалась в эпицентре скандала, упомянув цыган

Главное: Актриса Вупи Голдберг подверглась критике в социальных сетях. Она упомянула цыган в негативном контексте.

Детали: В США вспыхнул скандал вокруг 67-летней актрисы Вупи Голдберг. Об этом пишет издание The Sun.

Сообщается, что она участвовала в передаче The View, где обсуждали то, что порноактриса Сторми Дэниелс заявляла, как экс-президент США Дональд Трамп состоял с ней в отношениях, после чего заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание.

Вупи Голдберг сказала: «Люди, которые все еще верят, что его обцыганили на выборах, поверят и в то, что он достаточно переживал о своей жене, чтобы вынуть эти деньги из собственного кармана».

После этого зрители обвинили ее в стереотипных представлениях и началась настоящая травля в социальных сетях.

Актриса извинилась: «Достигая определенного возраста, вы пользуетесь словами, которые узнали еще ребенком, которые помните давно, это я сделала сегодня и не должна была. Я должна была чуть лучше подумать над своими словами, но не сделала этого и должна была сказать «обманули», а я сказала другое слово, и мне очень, очень жаль».

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