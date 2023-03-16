Швеция решилась передать Украине свои танки Leopard 2

Главное: Швеция передаст Украине 10 танков Leopard 2. А также ключевые средства противовоздушной обороны.

Детали: Правительство Швеции решило передать Украине десять танков Leopard 2 для подготовки к будущему контрнаступлению. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает Европейская правда

«Сегодня мы услышали обновленную информацию о нашем прогрессе и определенные значимые новые обязательства (по военной помощи). Швеция объявила, что передаст Украине 10 танков Leopard 2 и ключевые средства противовоздушной обороны», — заявил он.

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