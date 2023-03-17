Жена российского блогера заморила собственного ребенка голодом

Главное: В Сочи ребенок умер от истощения. Его заморила голодом собственная мать.
Детали: В Сочи (Россия) произошла трагедия. Тут 33-летняя женщина заморила голодом собственного новорожденного ребенка.
В социальных сетях пишут, что горе-мать является женой известного блогера-сыроеда Максима Лютого.
Теперь следователи обвиняют ее в причинении смерти по неосторожности.
Выяснилось, что ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья.
Правоохранители говорят, что родители решили самостоятельно отвезти младенца в больницу 8 марта, но он скончался по пути в медучреждение.
Информируется, что женщина 11 февраля родила дома и не обращалась в больницу. Кроме того, она не поставила младенца на медицинский учет.
Следствие просит суд о домашнем аресте обвиняемой.
В тему: В России повестка пришла ребенку, умершему тринадцать лет назад.