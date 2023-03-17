Жена российского блогера заморила собственного ребенка голодом

Главное: В Сочи ребенок умер от истощения. Его заморила голодом собственная мать.

Детали: В Сочи (Россия) произошла трагедия. Тут 33-летняя женщина заморила голодом собственного новорожденного ребенка.

В социальных сетях пишут, что горе-мать является женой известного блогера-сыроеда Максима Лютого.

Теперь следователи обвиняют ее в причинении смерти по неосторожности.

Выяснилось, что ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья.

Правоохранители говорят, что родители решили самостоятельно отвезти младенца в больницу 8 марта, но он скончался по пути в медучреждение.

Информируется, что женщина 11 февраля родила дома и не обращалась в больницу. Кроме того, она не поставила младенца на медицинский учет.

Следствие просит суд о домашнем аресте обвиняемой.

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