Одна из африканских стран отменила визы для украинцев и россиян

Главное: В Мозамбике отменили визы для 28 стран. В том числе и для Украины.

Детали: Правительство Мозамбика (государство в Южной Африке) отменило визы для туристических и деловых поездок для граждан из 28 стран. Это касается и украинцев.

Информируется: «Совет министров утвердил постановление, освобождающее список стран от необходимости получения туристических и деловых виз для въезда в страну».

Как уточняется, в список стран, которые могут приезжать в Мозамбик без виз, входят: Бельгия, Великобритания, Гана, Германия, Дания, Израиль, Индонезия, Испания, Италия, Канада, Китай, Кот-д'Ивуар, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Португалия, Россия, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, США, Украина, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Южная Корея и Япония.

Поясняется, что теперь граждане этих стран могут находиться в Мозамбике до тридцати дней с возможностью продления еще на шестьдесят.

Резюмируется, что путешественники должны будут зарегистрироваться на онлайн-платформе не менее чем за 48 часов до приезда и оплатить сбор в 650 мозамбикских метикалов (около десяти долларов).

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