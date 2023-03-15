Украина находится на решающей стадии борьбы за свою свободу, — Остин

Главное: Ллойд Остин заявил, что международная коалиция на нынешнем этапе должна обеспечить Украину всеми возможностями дальнейшей борьбы. По его словам, сейчас Украина находится на решающей стадии борьбы за свою свободу.

Детали: Украина находится в решающем моменте борьбы за свободу, а государства-партнеры демонстрируют единство и решительность в своей поддержке. Об этом заявил министр обороны США Ллойда Остина на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн».

«Сейчас мы находимся в решающем моменте борьбы Украины за свободу. Все это демонстрирует нашу неизменную решительность и единство», — сказал Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что это также означает «выполнение наших обязательств в полной мере и быстро».

По его словам, международная коалиция на нынешнем этапе должна обеспечить Украину всеми возможностями дальнейшей борьбы. Это предполагает не только дополнительное вооружение, но также запасные части и возможности технического обслуживания передаваемой ранее техники.

«Наша контактная группа сосредоточена на координации долгосрочной поддержки», — добавил Остин.

Кроме того, он подчеркнул необходимость найти новые партии боеприпасов, а также системы противовоздушной обороны для Украины.

«Чтобы увеличить производство боеприпасов, участники этой Контактной группы объединяются для разработки инновационных решений для решения проблем промышленных производств. И я уверен, что мы продолжим продвигаться дальше, чтобы удовлетворить потребности Украины в весну, а также в будущем», — отметил министр обороны США.

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