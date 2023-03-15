Стали известны планы Кремля по поглощению Молдовы

Главное: СМИ опубликовали план РФ по превращению Молдовы в сателлита. Согласно документу, который попал в СМИ, российская экспансия в Молдове должна была достичь пика в 2030 году.

Детали: Россия разработала стратегический план превратить Молдову в своего сателлита. Об этом сообщает ряд изданий: Tagesschau, RISE и Центр Досье.

Журналисты этих СМИ получили стратегический документ, разработанный администрацией президента России летом 2021 года — «Стратегические цели РФ в Республике Молдова». В нем рассматривается возможность способствовать пророссийским тенденциям Молдовы.

В исследовании документа приняли участие Yahoo News, Delfi Estonia, Kyiv Independent, Expressen, Frontstory.pl, VSQuare, Белорусский центр расследований, Центр Досье, Rise, Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR.

На пяти страницах документа суммируются политические, военные, безопасные, торговые, экономические и социальные цели России в Молдове. Авторы этого плана также разработали стратегию аннексии Беларуси.

В стратегии определен 2030 год как «крайний срок» взятия под политический контроль Молдовы. Страна рассматривается в документе как важная арена для противостояния с Западом. Россия хочет заставить Молдову присоединиться к ОДКБ и расширить участие в Евразийском экономическом союзе.

Кремль предлагал разжечь среди элит политики и бизнеса Молдовы «пророссийские настроения», а также «расширить дистанционное обучение на русском языке» для молдавских студентов.

Вдолгосрочной перспективе к 2030 году в обществе и политических кругах Молдовы должно сформироваться «негативное отношение к НАТО».

Согласно плану внутренней стратегии, в краткосрочной перспективе, то есть в течение нескольких лет, Молдова должна отменить те меры, которые оказывали политическое или экономическое давление на Приднестровье. Один из пунктов прямо касается российских войск в Приднестровье.

Стратегию составлял сотрудник Управления по приграничному сотрудничеству Кремля Андрей Вавилов — выпускник академии ФСБ, работал в спецслужбе около 10 лет, а затем перешел в Кремль. Соавтором документа называют заместителя начальника Управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Виктора Лысенко. Непосредственным начальником проекта может является заместитель руководителя АП РФ Дмитрий Козак.

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