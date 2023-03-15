Погода в Украине ухудшится – повалит мокрый снег

Главное: В Украине меняется погода. Ожидается мокрый снег.

Детали: Синоптик Игорь Кибальчич предупредил об изменении погодных условий в Украине. Его слова цитирует Мeteoprog.

По стране ожидается мокрый снег, должно похолодать.

Эксперт говорит, что в четверг, 16 марта, в центральных и северных областях пройдет умеренный дождь, в западной части ожидается снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит -1...+5 °С, днем +9...+15 °С, в южных и восточных областях местами воздух прогреется до +16...+18 °С, а в западной части похолодает до 0 ... +5 °С.

Отмечается, что в пятницу, 17 числа, в большинстве областей, кроме западной части, пройдут осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. В южных, центральных и восточных регионах ожидаются туманы. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, а в Одесской области ожидаются порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +3...+8 °С, днем +6...+13 °С, в южных и восточных областях будет теплее, +14...+17 °С, а в западной части ночью будет около 0, днем +1...+6°С.

Наконец, по словам специалиста, в выходные, 18-19 марта, на Левобережье сохранится теплая и влажная погода, но в воскресенье ожидается постепенное прекращение осадков и снижение температурного фона. На Правобережье ожидается сухая и малооблачная погода с температурой в ночное время -5...+1 °С, днем +2...+8 °С.

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