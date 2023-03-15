Американские ученые заявили о вреде… туалетной бумаги

Главное: Туалетная бумага опасна для здоровья людей и окружающей среды. Об этом говорят американские ученые.

Детали: Ученые из университета Флориды (США) сделали сенсационное открытие. Как пишет издание The Guardian, они заявили о вреде туалетной бумаги для здоровья человека и окружающей среды.

Отмечается, что они исследовали двадцать один бренд данной продукции и установили, что во всех изделиях обнаружены перфторированные химические соединения – так называемые вечные химикаты, которые токсичны и практически не разлагаются, из-за чего являются значительным источником загрязнения воды.

Поясняется, что на станциях очистки сточных вод химические вещества могут попадать в осадок, который в дальнейшем разбрасывается на пахотных землях как удобрение или выливается в природные водоемы.

Специалисты уверяют, что туалетную бумагу следует рассматривать как потенциально основной источник PFAS, попадающий в системы очистки сточных вод.

Сообщается, что вечные химикаты это порядка четырнадцати тысяч искусственно синтезируемых веществ, среди которых есть и тефлон. Подобные элементы используют для придания товарам стойкости к воздействию воды, пятен и тепла. Также их применяют для окраски одежды, упаковок для еды, производства косметики и покрытий для кухонной посуды.

Резюмируется, что вечные химикаты связаны с развитием онкологии, осложнениями у плода во время беременности, заболеваниями печени, почек, аутоиммунными расстройствами и другими серьезными проблемами в человеческом организме.

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