Российские Су-27 сбили американский беспилотник MQ-9 над Черным морем. По другой версии, это сделали... США

Главное: Два российских самолета Су-27 атаковали американский беспилотник MQ-9 Reaper. Он упал в воды Черного моря. По другой версии Штаты сами сбили свой беспилотник.

Детали: Два российский самолета Су-27 пытались перехватить американский беспилотник MQ-9 Reaper, несколько раз перед столкновением сбросив топливо перед ним, — сообщает Sky News. В результате беспилотник упал в воды Черного моря.

В заявлении европейского командования США российские маневры описываются как «безрассудные и непрофессиональные». А также указывается, что разведывательный БПЛА MQ-9 выполнял обычный полет в соответствии с международными законами для укрепления коллективной европейской обороны и безопасности.

По другой версии Штаты сами сбили беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника. Чиновник рассказал, что беспилотник Reaper и два российских самолета Су-27 летали над международными водами, когда один из российских самолетов намеренно пролетел перед беспилотником и слил топливо. Также, по словам чиновника, один из российских самолетов повредил пропеллер Reaper, который установлен в задней части беспилотника.

«Повреждение гребного винта вынудило США сбить Reaper в нейтральных водах Черного моря», — говорится в сообщении.

Джо Байден проинформирован о столкновении между российским Су-27 и американским БПЛА над Черным морем. Об этом сообщил Белый дом.