Путин объяснил, зачем убивает украинцев

Главное: Президент РФ заявил, что Россия борется в Украине за «русский мир». Русскоязычное население Украины «ну ничем не отличается» от россиян и его нельзя бросить, отметил Владимир Путин.

Детали: В ходе войны против украинского народа страна-агрессор Россия борется за так называемый «русский мир». Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время поездки в Бурятию, сообщает ТАСС во вторник, 14 марта.

По его словам, Россия никак не может бросить население Украины, проблема которого в том, что оно понимает русский язык и разговаривает на нем.

«Для нас это борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях... Мы — многонациональная страна. Но все-таки это „русский мир“. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда — я с ними встречался — они ничем не отличаются от нас с вами, ну ничем! Они такие же как мы. Они — это часть нас, как же их можно бросить?», — ответил Путин на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода.

По его словам, Россия терпеливо в течение десятилетий пыталась наладить отношения с Украиной, но ситуация изменилась после второго Майдана в 2014 году, который Путин назвал «государственным переворотом с подачи Запада». После этого в Украине якобы началось «просто физическое истребление тех, кто выступал за развитие нормальных отношений с Россией». А именно на этих людей Москва и опиралась, пояснил Путин.

«Там вся страна русскоязычная по сути дела. Опирались на тех, кто считал себя частью большого русского мира, считал себя частью нашей культуры, языковой среды, считал себя частью наших общих традиций и так далее. Мы на этих людей опирались», — сказал Путин.

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