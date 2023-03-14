Боярский завершил актерскую карьеру из-за проблем со здоровьем

Главное: Михаил Боряский завершил актерскую карьеру в театре. Из-за проблем со здоровьем.

Детали: 73-летний советский и российский актер Михаил Боярский сообщил о завершении карьеры в театре. Сделал он это из-за проблем со здоровьем, вызванных коронавирусом, которым он переболел в 2021-м году.

Артист признался местным СМИ: «Все прошло из этого репертуара молодежного сумасбродства. Мне нравится сидеть дома, играть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой, следить за успехами своих детей».

Он посетовал: «Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу. Глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет все. И потом, постковидный синдром — это чудовищное такое состояние, очень неприятное».

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