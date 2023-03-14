Байден планирует разговор с Си Цзиньпином

Главное: Байден анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином. Американский лидер ранее выражал желание провести новые контакты с председателем Китайской народной республики.

Детали: Глава Белого дома Джо Байден намерен провести телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters.

О том, что такой звонок планируется, заявил сам Байден во время общения с журналистами на встрече с премьер-министром Британии Риши Сунаком.

В то же время, он отказался уточнить точно, когда именно этот разговор может состояться.

В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, Белый дом хочет восстановить регулярную связь с Китаем, и Байден рассчитывает поговорить с Си по телефону через некоторое время после того, как правительство Китая вернется к работе после ежегодного Всекитайского собрания народных представителей.

«Конкуренция требует диалога и дипломатии. Мы призываем Китай упорядочить способы общения на высшем уровне», — сказал Салливан.

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