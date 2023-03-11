Тайсон Фьюри и Александр Усик сразятся 29 апреля

Главное: Команды украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри договорились о проведении боксерского поединка. Бой состоится 29 апреля 2023 года.

Детали: Команды чемпиона мира по боксу по версиям WBA (Super), WBO и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика и обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри договорились о проведении поединка. Бой состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли" (Лондон)

Организация WBA, чемпионом которой является Усик, заявила, что дедлайн для договоренностей между украинцем и британцем заканчивается именно в пятницу, 10 марта. В ответ на разговоры оба боксера записали короткие видео.

Тайсон Фьюри в своем видео сказал: "Усик, подписывай контракт, уродливый урод".

Украинец в ответ заявил: "Эй, жадное пузо. Я принимаю твое предложение 70% на 30%, чтобы драться 29 апреля на "Уэмбли". Но ты обещаешь пожертвовать Украине 1 миллион фунтов сразу после боя. И за каждый день твоей задержки вы заплатите 1% из своего кошелька украинцам. Договорились?".