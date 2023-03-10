Священник УПЦ собрал 80 тыс. грн для помощи пострадавшим от войны

Главное: Протоиерей Александр Клименко на благотворительном концерте в Лейпциге собрал 80 тыс. грн в поддержку пострадавших от российского вторжения в Украину.

Детали: Результатами благотворительного мероприятия, которое организовал священник Украинской Православной Церкви отец Максим Бойчура, протоиерей Александр поделился на странице в Фейсбук, сообщает Центр информации УПЦ.

«До 40 тыс. гривен пошли на помощь четырем семьям Марганца. Одна из них (Чипец Екатерина Николаевна), кроме того, что много помогала терробороне, еще и взяла на себя дополнительную и не самую простую миссию. Дело в том, что в Марганце много брошенных домашних животных (хозяева эвакуировались). И вот Екатерина с мамой их кормят и выхаживают. Но возможности их крайне ограничены: она потеряла работу, а музыкальная школа, в которой работала мама — тоже разбомблена. Мы им немного помогли на ремонт кровли, дом был разбомблен. Им передали 12 тыс. грн.

По 9 с лишним (через комиссию) тысяч ушло трем жителям Марганца, которые кормят и лечат бездомных животных, а также нуждаются в средствах на восстановление собственного жилья», — поделился отец Александр Клименко.

10 тыс. грн. было пожертвовано на нужды общественной организации «Наталя», которая занимается 1558 инвалидами и одинокими людьми.

Религиозной общине села Рудницкое в Киевской области передали 10 тыс грн. Село пережило длительную оккупацию и старый храм был значительно поврежден, а новый испытал также многочисленные разрушения. Храм восстанавливают собственными силами.

По рекомендации священника Георгия Гуляева 10 тыс. грн. направили певчей православного храма села Антоновка Херсонской области. Ксения потеряла квартиру, но осталась в селе Садовое, пригороде Херсона.

10 тыс. грн. помощи направили по рекомендации архимандрита Онуфрия (Куца) в Изюм Юлии Борисенко, дом которой сильно пострадал от бомбардировок.

«Вот такая наша лепта в дело помощи пострадавшим. Это мало в масштабах всей страны, но для тех, кому поступили эти средства, это была значительная поддержка в трудное время. Так что наши инициативы прошли не без хорошего и полезного результата», — отметил протоиерей Александр Клименко.

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