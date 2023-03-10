День Государственного гимна Украины отмечается сегодня - 10 марта

Главное: 10 марта в Украине отмечается День Государственного гимна Украины - «Ще не вмерла Україна».

Детали: 10 марта в Украине отмечается День Государственного гимна Украины. Праздник официально утвердил Кабинет Министров Украины в 2017 году.

«Ще не вмерла Україна» — произведение композитора Михаила Вербицкого и поэта Павла Чубинского, которое стало государственным символом нашей страны, впервые было исполнено именно 10 марта 1865 года на концерте ко Дню памяти Тараса Шевченко в Пшемысле (Польша).