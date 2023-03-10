В ОП рассказали, когда Украина пойдет в контрнаступление

Главное: Украина активно готовится к контрнаступлению. По словам Михаила Подоляка, оно может начаться через два месяца.

Детали: Украина, сдерживая оборону в Бахмуте, продолжает готовиться к контрнаступлению. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью La Stampa.

По его словам, украинским военным для эффективных действий на фронте нужны дальнобойные ракеты и запас 155-мм боеприпасов.

«Мы истощим россиян, а потом сосредоточимся кое-где. Нам нужны ракеты большой дальности», — сказал он.

Подоляк отметил, что Бахмут остается стратегически важным. Это позволяет завершить подготовку к наступательным действиям.

«Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Мы не спешим, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев», — добавил советник главы ОП.

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