В Италии прошло массовое задержание мафиози

Главное: В Италии задержаны 49 мафиози. Задержанные подозреваемые являются членами исторических кланов Ндрангета — Пиромали и Моле, базирующихся в районе Джоя Тауро.

Детали: Сегодня, 9 марта, в Италии в регионе Калабрия в рамках специальной операции были задержаны 49 человек. Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что задержанные подозреваемые являются членами исторических кланов Ндрангета — Пиромали и Моле, базирующихся в районе Джоя Тауро.

По сообщению правоохранителей, 34 мафиози взяты под стражу, 15 — под домашний арест.

Ндрангета — крупная итальянская организованная преступная группировка, одна из самых влиятельных преступных организаций в мире.

В тему: В середине января в Италии задержали главаря мафии «Коза ностра».