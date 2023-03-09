В Италии прошло массовое задержание мафиози

Главное: В Италии задержаны 49 мафиози. Задержанные подозреваемые являются членами исторических кланов Ндрангета — Пиромали и Моле, базирующихся в районе Джоя Тауро.
Детали: Сегодня, 9 марта, в Италии в регионе Калабрия в рамках специальной операции были задержаны 49 человек. Об этом сообщает ANSA.
Отмечается, что задержанные подозреваемые являются членами исторических кланов Ндрангета — Пиромали и Моле, базирующихся в районе Джоя Тауро.
По сообщению правоохранителей, 34 мафиози взяты под стражу, 15 — под домашний арест.
Ндрангета — крупная итальянская организованная преступная группировка, одна из самых влиятельных преступных организаций в мире.
В тему: В середине января в Италии задержали главаря мафии «Коза ностра».