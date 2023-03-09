Мир оказался на грани ядерной катастрофы из-за ночных обстрелов России

Главное: Запорожская АЭС полностью обесточена. Из-за российских ракетных ударов станция перешла в режим блэкаута в шестой раз за время оккупации, подчеркнули в «Энергоатоме».

Детали: Ночью 9 марта в результате ракетных обстрелов РФ отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. Об этом сообщила пресс-служба «Энергоатома».



«В настоящее время станция обесточена и перешла в режим блэкаута в шестой раз за время оккупации, 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на десять суток», — уточнили в компании.

Энергетики подчеркнули, что в случае невозможности возобновления внешнего питания станции может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

Кроме того, все находящиеся на подконтрольной Украине территории атомные электростанции разгрузили мощность из-за угрозы ракетных обстрелов. По состоянию на 6.30 утра все энергоблоки суммарно выдают в энергосистему 4700 МВт.

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