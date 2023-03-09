Киев частично остался без электричества после ночной атаки россиян

Главное: Ночью Россия нанесла удар по Киеву. Возникли проблемы с электричеством.

Детали: В ночь на четверг, 9 марта, Киев пережил очередную воздушную атаку россиян. Как сообщает ДТЭК, после нее уже отменили экстренные отключения электричества.

Впрочем, как отмечается, из-за перегрузки одной из линий отключения еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.

Также экстренные отключения были отменены в Киевской и Днепропетровской областях.

Кроме этого информируется, что в Одесской области в результате массированной ракетной атаки РФ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего ночью была обесточена часть области.

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