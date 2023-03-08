В НАТО дали неутешительный прогноз по обороне Бахмута

Главное: Йенс Столтенберг предположил, что оборона Бахмута может не выдержать. И это может произойти в ближайшие дни.

Детали: В НАТО не исключают возможное падение обороны Бахмута. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, которого цитирует The Guardian.

«Учитывая продолжение боевых действий в Бахмуте, есть вероятность его падения в ближайшие дни», — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил необходимость обеспечить все, чтобы это не стало переломным моментом в войне.

«Это лишь подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию, мы должны продолжать оказывать поддержку Украине, а союзники по НАТО в течение последнего года поддержали Украину военной, финансовой и экономической поддержкой на сумму около 150 млрд. евро», — добавил Столтенберг.

В тему: Зеленский объяснил важность обороны Бахмута.