В России едва не разбился вертолет Медведева

Главное: В России чуть не потерпел крушение вертолет Дмитрия Медведева. Данный инцидент пытались скрыть.

Детали: В России произошло громкое ЧП. О нем пишут местные СМИ.

Сообщается, что во время визита на Белоярскую АЭС едва не разбился вертолет Ми-8 из кортежа заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева, который во время жесткой посадки зацепился за дорожный знак.

Отмечается, что данный инцидент, который случился еще 2 марта, пытались замолчать.

Известно, что в результате аварии у машины оторвало рулевой винт.

В итоге в аэропорт чиновника отвезли на автомобиле.

По словам очевидцев, вертолет остался стоять перед четвертым энергоблоком.

В тему: Медведев собрался «остановить верховного властелина ада».