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Новости > Кадыров заявил, что украденный у него в Чехии конь стоит… десять миллионов долларов

Кадыров заявил, что украденный у него в Чехии конь стоит… десять миллионов долларов

Агата Кловская
08.03.23 11:25
157
Кадыров заявил, что украденный у него в Чехии конь стоит… десять миллионов долларов

Главное: Рамзан Кадыров отреагировал на кражу своего коня в Чехии. Говорит, что жеребец стоит десять миллионов долларов.

Детали: Лидер Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал крыжу у него жеребца по кличке Зазу в Чехии. Он сделал гневный пост в одной из своих социальных сетей.

Так, в частности, политик заявил, что животное стоит не 18 тысяч долларов, как писали СМИ, а «не менее десяти миллионов долларов».

Рамзан Кадыров написал: «Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход. Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки. В общем, не верю я в случайности. Конокрады какие-то уникальные: глупы, чтобы красть санкционную лошадь, и хитры, чтобы их не нашла полиция. Не верю. Обидно, что страдает красивое и благородное животное. Переживаю, что Зазу может попасть в плохие руки».

Лидер Чечни также возмутился: «Как такое стало возможным? Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? Где охрана? Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами сыска? У нас в республике машину можно открытой на ночь оставить, а тут санкционную лошадь из загона кто-то уводит, а блюстители порядка узнают про это только через несколько дней».

Кроме этого он подтвердил, что жеребец был внесен в санкционный список в 2014-м году.

В тему: В Чехии украли коня Кадырова.

Тэги: мир, Рамзан Кадыров, Чечня, криминал, конь, курьезы

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