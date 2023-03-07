В Чехии украли коня Кадырова

Главное: В Чехии украли жеребца Рамзана Кадырова. Коня оценивают в 18 тысяч долларов.

Детали: Громкое преступление произошло в чешском поселке Крабчице. Тут из конюшни украли жеребца по кличке Zazou, который принадлежал лидеру Чечни Рамзану Кадырову.

Как пишет издание Idnes, цена этого чистокровного английского коня — 18 тысяч долларов.

Отмечается, что жеребец входит в список имущества российского политика, которое Прага заморозила на основании международных санкций.

Правоохранители говорят: «Кража, вероятно, произошла в ночь с 3 на 4 марта. По всей видимости, неизвестный снял с раздвижной двери в конюшне страховочную цепь с карабином и увел племенного жеребца. Сейчас мы усиленно ищем виновного в краже и украденного коня».

В публикации сказано, что у шестнадцатилетнего гнедого жеребца есть отметина в виде неправильной белой звезды на лбу, часть его правой задней ноги ниже сустава голени также белого цвета.

Информируется, что его купили в 2012-м году, он сделал успешную гоночную карьеру, после чего стал востребованным производителем молодого поколения.

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