Лукашенко грубо обозвал Зеленского

Главное: Александр Лукашенко назвал украинского президента Владимира Зеленского «гнидой» из-за диверсии в Мачулищах. И заявил, что вызов брошен.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко грубо обозвал президента Владимира Зеленского. Он считает, что Украина якобы причастна к «диверсии» с повреждением самолета А-50 и этим она «бросила вызов Беларуси». Об этом заявил политик, которого цитирует издание Zerkalo.io.

Так, во время своего истерического заявления президент Беларуси назвал украинского президента Владимира Зеленского «гнидой» и объяснил свою «позицию».

«Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет своим народом. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент», — сказал Лукашенко.

Он в который раз вспомнил о так называемом «пакте о ненападении», который с ним якобы хотела заключить украинская сторона.

«Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: „Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем“. На что я говорил: „Мы не собираемся нападать“. — „Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете“. Вы слышали все эти заявления. И в это время... Что ж, вызов брошен», — заявил Лукашенко.

Кроме того, он еще раз напомнил свои публичные заявления по поводу «нежелания Беларуси нападать на Украину вместе с Россией».

«Если они рассчитывают (ведь я знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев)... Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы ошибаетесь. Еще раз хочу подчеркнуть, особенно местным мерзавцам и сбежавшим: они все установлены, мы их найдем там за границей. А беглецам повторяю: готовьтесь, мы к вам уже пришли. И не войте. И не поститесь в этих мессенджерах. У нас нервы крепкие, мы знаем, что нужно делать», — добавил Лукашенко.

В тему: Лукашенко рассказал фантастическую историю о том, как взрывали самолет А-50 в Мачулищах.