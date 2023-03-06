В Мариуполе водители общественного транспорта устроили бунт

Главное: В Мариуполе водители автобусов устроили забастовку. Нет топлива и зарплат.

Детали: В оккупированном Мариуполе (Донецкая область) водители автобусов устроили забастовку из-за невыплаты заработной платы. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

«Забастовка пришлась на почти полное отсутствие дизельного горючего для работы автобусов», — говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что дизельного горючего нет, потому что все остатки после Мариупольских «хлопков» гражданские оккупанты передали военным оккупантам.

«Поэтому даже если успокоить водителей автобусы на линию все равно не выйдут», — добавил советник мэра.

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