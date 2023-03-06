8 марта: украинцы не хотят отказываться от женского дня

В приложении «Дія» более 1,3 млн украинцев высказались за то, чтобы оставить 8 Марта выходным. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Более 2,1 млн украинцев приняли участие в опросе о 8 марта в „Дії“. Невероятный результат. Наш рекорд. Большинство проголосовало за то, чтобы оставить 8 марта выходным — 1,3 млн+ голосов», — отметил Федоров.

13 февраля на рассмотрение Верховной Рады подали законопроект № 9009, которым предлагается отменить празднование 8 Марта, 1 мая и 9 мая. Вместо 8 марта, когда обычно в Украине отмечают Международный женский день, депутаты предлагают ввести выходной 25 февраля, в день рождения поэтессы Леси Украины — День украинской женщины.