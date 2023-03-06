Экс-кандидату в президенты Беларуси заочно впаяли 15 лет колонии

Главное: Экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии. Оппозиционного политика Павла Латушко заочно приговорили к 18 годам.

Детали: Суд в Минске заочно осудил экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую. Ей назначили 15 лет колонии. Об этом сообщает Белта.

Тихановскую признали виновной в «заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем».

Также оппозиционного лидера Беларуси обвинили в «создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату власти и действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси».

Кроме того, белорусский режим осудил оппозиционного политика, экс-дипломата Павла Латушко. Ему заочно назначили 18 лет строгого режима в исправительной колонии.

В тему: Тихановскую официально признали президентом Беларуси. Но не на Родине.