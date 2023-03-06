РФ «поставила на паузу» массированные удары по Украине, — ОК Юг

Главное: Среди 15 кораблей, выведенных в Черное море, остаются три ракетоносителя, два из которых подводные. Общее количество Калибров — до 16.

Детали: Войска РФ «поставили на паузу» массированные ракетные удары по Украине, однако вероятность атак остается высокой из-за наличия ракетоносителей в Черном море. Об этом сообщает ОК Юг.

Отмечается, что корабельная группировка РФ в Черном море держится на ракетобезопасном для себя расстоянии от контролируемого Украиной берега. Среди 15 кораблей, остаются три ракетоносителя, два из которых подводные. Общее количество Калибров — до 16.

В ОК Юг добавили, что военные РФ продолжают воздушную разведку.

«„Поставив на паузу“ массированные ракетные атаки, время от времени задействует авиацию и ракеты воздушного базирования, группы дронов-камикадзе, а также наземное вооружение типа береговых или оперативно-тактических ракетных комплексов или ЗРК С-300 по прифронтовым территориям в зонах достижения», — говорится в сообщении.

В тему: Ночью над Украиной сбили 13 дронов-камикадзе из 15.