В Пентагоне оценили возможности обороны Бахмута

Главное: Глава Пентагона оценил возможное падение Бахмута. Город имеет больше символическое значение для Украины, чем оперативное, отметил Ллойд Остин.

Детали: Если российским агрессорам таки удастся захватить город Бахмут в Донецкой области, это не будет означать, что Россия изменила ход войны. Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин, сообщает The Guardian в понедельник, 6 марта.

Глава Пентагона считает, что Бахмут имеет больше символическое значение для Украины, чем оперативное.

«Я думаю, что это больше символическая ценность, чем стратегическая и оперативная ценность», — сказал он во время визита в Иорданию.

При этом Остин отказался прогнозировать, будет ли Бахмут вообще захвачен российскими войсками.

«Падение Бахмута не обязательно будет означать, что русские изменили ход этой борьбы», — добавил американский министр.

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