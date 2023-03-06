Марта Костюк в финале теннисного турнира победила россиянку

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла свой первый трофей на уровне WTA. В финале ATX Open — турнира WTA250 в американском Остине — Марта Костюк победила 22-летнюю россиянку Варвару Грачеву, выступавшую под нейтральным флагом (6:3, 7:5).

Марта Костюк сказала, что это один из лучших турниров, на которых она играла. Еще на церемонии жеребьевки Марта Костюк сказала, что чувствует себя как дома, потому что очень многие пришли ее поддержать.

Ни до, ни после матча Марта Костюк не пожала руку сопернице, а на церемонии награждения не было общего фото. Для Марты Костюк и Грачёвой это была пятая личная встреча. Для обоих это был первый финал турнира WTA.

Марта Костюк выступала в Остине в статусе восьмой ракетки соревнований и выиграла пять матчей.

Соревнования в Остине проводились впервые, так что Марта Костюк стала первой чемпионкой в истории этого турнира.

Благодаря этой победе Марта Костюк поднимется на 40-е место в мировом рейтинге и дебютирует в ТОП-40.

Это первый трофей Марты Костюк в карьере в одиночной сетке на уровне турниров WTA. До этого Марта Костюк выигрывала три трофея на уровне ITF.