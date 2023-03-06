Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стало известно, с кем Усик будет драться в случае срыва боя с Фьюри

Стало известно, с кем Усик будет драться в случае срыва боя с Фьюри

Александр Панько
06.03.23 13:25
135
Стало известно, с кем Усик будет драться в случае срыва боя с Фьюри

Главное: Промоутер Фьюри назвал соперника Усика в случае срыва боя с британцем. Функционер считает, что украинский боксер должен будет провести обязательную защиту пояса WBA.

Детали: Фрэнк Уоррен, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о возможном срыве титульного поединка своего подопечного с обладателем титулов WBO, WBA и IBF Александром Усиком.

По словам авторитетного функционера, украинский боксер проведет поединок с Даниэлем Дюбуа, если у него не состоится бой с Фьюри.

«Пару дней назад я разговаривал с Дюбуа. Он хорошо себя чувствует и вернулся к тренировкам. Поскольку приближаются бои Тайсона Фьюри и Джо Джойса, у нас, пожалуй, нет даты для Даниэля до середины или конца мая. Все зависит от того, что произойдет с боем Усик — Фьюри. Если мы не сможем устроить его 29 апреля, то тогда Дюбуа подерется с Александром. Переговоры о бое с Усиком получились очень затяжными, и это разочаровывает. Все еще есть пару проблем, которые нужно решить. Если бой состоится, то это произойдет 29 апреля. Но нам нужно подождать, а там посмотрим. Тайсон подерется в этот день, и я надеюсь, что нам не придется идти путем поиска для него другого соперника», — приводит слова Уоррена Express.

В тему: Боксерский поединок Усик — Фьюри оказался на грани срыва.

Тэги: бокс, спорт, Тайсон Фьюри, Александр Усик

Комментарии

Статьи

06.03.23 10:58

Землетрясения 2023: Турция, Сирия и остальной мир <обновляется онлайн>

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Почему глобалисты так боятся потепления климата?
06.03.23 09:35

Почему глобалисты так боятся потепления климата?

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Три причины, которые позволяют не приходить в военкомат по повестке
Три причины, которые позволяют не приходить в военкомат по повестке
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.03.23 16:25

Появилось видео яхты основателя Amazon за полмиллиарда долларов
06.03.23 15:52

8 марта: украинцы не хотят отказываться от женского дня
06.03.23 15:51

Русский язык официально пополнился тремя новыми словами
06.03.23 15:46

Экс-кандидату в президенты Беларуси заочно впаяли 15 лет колонии
06.03.23 15:33

РФ «поставила на паузу» массированные удары по Украине, — ОК Юг
06.03.23 14:53

Появилось видео полностью разрушенной Марьинки
06.03.23 14:34

В Пентагоне оценили возможности обороны Бахмута
06.03.23 14:24

Украинские летчики отправились в США покорять самолеты F-16
06.03.23 13:45

Марта Костюк в финале теннисного турнира победила россиянку
06.03.23 13:11

Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все рекомендации для вступления в ЕС
06.03.23 14:34

В Пентагоне оценили возможности обороны Бахмута
06.03.23 12:44

Семен Кривонос возглавил НАБУ
06.03.23 12:23

В Британии назвали условие свержения Путина
06.03.23 09:21

Под Москвой прогремел взрыв на коксогазовом заводе
06.03.23 08:51

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 153 770 солдат
04.03.23 20:14

Ксюша Манекен: эскортница и звезда Инстаграм получила... награду от ГУР
03.03.23 16:58

С аэродрома в Ейске исчезли истребители Су-34
03.03.23 15:58

Данилов рассказал, что будет с жителями Крыма и Донбасса после деоккупации
03.03.23 14:23

В Краснодаре прогремел взрыв на территории летного училища
03.03.23 13:16

Россияне ужесточили фильтрацию в Мариуполе
01.03.23 09:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 149 890 солдат
01.03.23 11:27

Скандальный российский футболист заявил, что после слитого пикантного видео на него начали засматриваться мужчины
28.02.23 11:47

Запад дает Зеленскому время на деоккупацию до осени, — Bild
28.02.23 10:07

Опубликован список ТОП-20 самых богатых людей мира
27.02.23 19:27

ЧВК Редан: новая молодежная субкультура России появилась и в Украине
28.02.23 10:16

Бывший врач Белого дома рассказал о проблемах Байдена со здоровьем
02.03.23 15:07

В Великобритании… едва не убили всех кошек
28.02.23 20:49

В Украине заблокировали почти 20 каналов группировки ЧВК Редан, 700 человек задержаны
01.03.23 11:20

Названа средняя «продолжительность жизни» российского солдата на войне в Украине
01.03.23 10:11

НБУ существенно сократил продажу валюты в последний месяц зимы
Фото и Видео
Появилось видео яхты основателя Amazon за полмиллиарда долларов
Появилось видео яхты основателя Amazon за полмиллиарда долларов
Появилось видео яхты основателя Amazon за полмиллиарда долларов
Появилось видео яхты основателя Amazon за полмиллиарда долларов
Появилось видео полностью разрушенной Марьинки
Появилось видео полностью разрушенной Марьинки
В Полтаве мужчина утонул, провалившись под лед
В Полтаве мужчина утонул, провалившись под лед
На Киевщине мужчина пытался сжечь себя заживо
На Киевщине мужчина пытался сжечь себя заживо
У Байдена снова возникли проблемы с трапом самолета
У Байдена снова возникли проблемы с трапом самолета
Опубликовано видео, как президент Парагвая… прыгнул с парашютом
Опубликовано видео, как президент Парагвая… прыгнул с парашютом
В Одессе на сломавшемся аттракционе люди застряли на большой высоте
В Одессе на сломавшемся аттракционе люди застряли на большой высоте
Появилось видео эпичной драки грузинских депутатов
Появилось видео эпичной драки грузинских депутатов
Под Москвой прогремел взрыв на коксогазовом заводе
Под Москвой прогремел взрыв на коксогазовом заводе
Ксюша Манекен: эскортница и звезда Инстаграм получила... награду от ГУР
Ксюша Манекен: эскортница и звезда Инстаграм получила... награду от ГУР
fraza.com
Новости блогосферы
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины
17.02.23 21:37

Нас ждет финансовый крах и ликвидация бумажных денег
02.02.23 12:06

Депутат Тищенко вывез на отдых под видом волонтеров двух парней призывного возраста
06.01.23 12:01

BlackRock подталкивает легализацию криптовалюты в Украине

Опрос

Кто заразил молодежь "вирусом" ЧВК Редан?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.