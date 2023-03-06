Стало известно, с кем Усик будет драться в случае срыва боя с Фьюри

Главное: Промоутер Фьюри назвал соперника Усика в случае срыва боя с британцем. Функционер считает, что украинский боксер должен будет провести обязательную защиту пояса WBA.

Детали: Фрэнк Уоррен, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о возможном срыве титульного поединка своего подопечного с обладателем титулов WBO, WBA и IBF Александром Усиком.

По словам авторитетного функционера, украинский боксер проведет поединок с Даниэлем Дюбуа, если у него не состоится бой с Фьюри.

«Пару дней назад я разговаривал с Дюбуа. Он хорошо себя чувствует и вернулся к тренировкам. Поскольку приближаются бои Тайсона Фьюри и Джо Джойса, у нас, пожалуй, нет даты для Даниэля до середины или конца мая. Все зависит от того, что произойдет с боем Усик — Фьюри. Если мы не сможем устроить его 29 апреля, то тогда Дюбуа подерется с Александром. Переговоры о бое с Усиком получились очень затяжными, и это разочаровывает. Все еще есть пару проблем, которые нужно решить. Если бой состоится, то это произойдет 29 апреля. Но нам нужно подождать, а там посмотрим. Тайсон подерется в этот день, и я надеюсь, что нам не придется идти путем поиска для него другого соперника», — приводит слова Уоррена Express.

В тему: Боксерский поединок Усик — Фьюри оказался на грани срыва.