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Новости > Русский язык официально пополнился тремя новыми словами

Русский язык официально пополнился тремя новыми словами

Александр Панько
06.03.23 15:51
87
Русский язык официально пополнился тремя новыми словами

Главное: Тремя новыми словами официально пополнился русский язык. Это коптер, почтомат и фотовидеофиксация.

Детали: Словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН пополнился тремя новыми словами. В него внесли коптер, почтомат и фотовидеофиксация.

Эксперты говорят: «Отбирают те слова, о которых есть вопросы, как их правильно употреблять, как правильно писать, и когда видят, что эти слова доросли до того, чтобы принять их в состав академического орфографического словаря, принимают решение о включении этих слов в базу данных».

Стоит отметить, что в 2022-м году в словарь внесли около двух сотен слов.

В тему: В Оксфорде назвали свое слово 2022-го года.

Тэги: Россия, мир, русский язык, словарь

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