В Минэкологии подсчитали, какой ущерб война нанесла Украине

Главное: В Минэкологии оценили ущерб стране из-за войны. Больше всего в Украине сейчас страдает лес. Из-за российской агрессии почти три млн гектаров леса было повреждено.

Детали: Предварительный ущерб окружающей среде Украины нанесенный Россией из-за военных действий оценивается в 2 трлн грн. Об этом в воскресенье, 5 марта, ообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец во время выступления на международной конференции «Объединенные ради справедливости» во Львове, передает Укринформ.

При этом глава ведомства отметил, что министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов разработало новую методологию фиксации и подсчета ущерба экологии.

«Мы разработали новую методологию совместно с нашей экологической инспекцией и используем семь видов методологий и уже обсчитали два триллиона гривен нанесенного ущерба», — сказал он.

Стрелец подчеркнул, что речь идет о загрязнении земли, воздуха, воды, леса.

«Наша главная цель — показать всем эти показатели, чтобы их увидели в Европе и мире. Чтобы все поняли, какова цена этого вреда окружающей среде и как восстановить этот вред, нанесенный Украине», — заявил министр.

Он отметил, что наиболее в Украине пострадал лес.

«Почти 3 млн гектаров леса было повреждено. Это почти треть залесенной территории Украины. Почти 500 тысяч га находятся сейчас под временной оккупацией или в зоне военных действий», — уточнил он.

Также Стрелец отметил, что 10 национальных парков, восемь заповедников и два биосферных заповедника сейчас находятся под российской оккупацией. Под угрозой уничтожения 600 видов фауны и 750 видов флоры.

В тему: Названа сумма ущерба Украины из-за войны.