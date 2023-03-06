Стало известно, какие сюрпризы готовит погода украинцам на 8 марта

Главное: 8 марта в Украине будет тепло. Но ожидается сильный ветер.

Детали: Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине 8 марта. По ее слова, в среду небесная канцелярия должна порадовать жителей нашей страны теплом.

Отмечается, что воздух прогреется до 10 тепла, а в южных и центральных регионах будет до плюс 12-15.

Однако, как говорит специалист, прогнозируются осадки и сильный ветер.

Уже на следующий день, 9 числа, по Украине ожидается сильное похолодание.

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