Украина начала подготовку к следующему отопительному сезону

Главное: Украина восстанавливает свою энергетику. Начата подготовка к новому отопительную сезону.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский поведал о ситуации в энергетике сейчас. Сделал он это во время своего традиционного видеообращения.

Так, по словам главы государства, энергетики начали подготовку к следующему отопительному сезону, а также восстанавливают разрушенную инфраструктуру.

Отмечается: «Прорабатываются все сценарии, и будет сделано все, чтобы подойти к следующей зиме готовыми к любой угрозе».

Он добавил: «Все причастные должны усилить защиту энергообъектов, восстановить ту инфраструктуру, которая была разрушена российскими ударами за прошедшие полгода, дать больше возможностей людям в рамках проекта децентрализации энергосистемы, чтобы они могли на своей частной территории, на своих частных объектах генерировать и поставлять электричество. Это большая работа, она уже началась».

В тему: Стало известно, когда в Украине планируют завершить отопительный сезон.