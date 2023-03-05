Василий Ломаченко сделал совместное фото с российским чемпионом

Украинский экс-чемпион мира по боксу в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) посетил турнир UFC 285 в Лас-Вегасе. На трибунах боксер встретился и сделал совместное фото с российским чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым, чем разозлил некоторых украинцев.

31-летний Ислам Махачев родом из Дагестана.Боец известен теплыми отношениями с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Махачев приезжал к нему в гости и привозил свой пояс чемпиона UFC, а Кадыров неоднократно поздравлял спортсмена с успешными выступлениями.