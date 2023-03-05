Николай Расторгуев опроверг слухи об экстренной госпитализации в Германию

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев опроверг ранее распространенную рядом СМИ информацию о своей экстренной госпитализации в Германию.Он заявил, находится в российской столице.

«Это фейки. Лишь бы какую-то фигню выкинуть в сеть!» — сказал Расторгуев, выразив сожаление, что выявить тех, кто распространяет подобные слухи, невозможно.

Слухи об экстренной госпитализации лидера группы «Любе» в клинику в немецком Нюрнберге появились на фоне информации о том, что в столичном аэропорту «Внуково» приземлился частный реанимационный самолет, прилетевший из Германии.

Певец заявил, что у него «все нормально». По утверждению Николая Расторгуева, такая его поездка в Германию вообще не могла состояться, поскольку это попросту «невозможно».