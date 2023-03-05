Скарлатина в Прикарпатье: зафиксирована вспышка опасной инфекционной болезни

В Прикарпатье зафиксировали вспышку скарлатины среди детей. В частности, в городе Калуш Ивано-Франковской области по состоянию на утро 4 марта официально зарегистрировано 18 случаев заболевания. Об этом сообщила пресс-служба Калушского городского совета в Facebook.

Скарлатина — это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Streptococcus pyogenes, которое также называют стрептококком группы A. Эта болезнь часто поражает детей в возрасте от 5 до 15 лет, но может возникнуть и у взрослых.

Симптомы скарлатины могут включать в себя:

— высыпания на коже, особенно на шее, груди и животе,

— боль в горле,

— высокую температуру,

— головную боль,

— тошноту и рвоту.

Однако симптомы могут быть различными в зависимости от тяжести заболевания и возраста пациента.

Скарлатина лечится антибиотиками, которые убивают бактерии, вызывающие заболевание. Кроме того, важно следить за гигиеной и избегать контакта с зараженными людьми, чтобы предотвратить распространение инфекции.